2020-06-17T20:45:43+03:00
Происшествия

В Башкирии во время драки гость задушил хозяина дома ремнем

Мужчины изрядно напились и начали выяснять отношения на кулаках
Владислав КАЗАНЦЕВ
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На допросе в СК мужчина дал признательные показанияНа допросе в СК мужчина дал признательные показания
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В одной из деревень Учалинского района Башкирии произошло убийство. По предварительным данным, местного жителя в его же доме задушил гость.

Все произошло в ночь на 16 июня. Хозяин дома пригласил к себе приятеля из города Магнитогорска. Мужчины изрядно напились и начали выяснять отношения. Перепалка дошла до драки, во время которой 38-летний гость схватил ремень и задушил им 33-летнего знакомого.

Скрываться житель соседнего региона не стал. Утром его доставили в учалинский следственный отдел, где он дал признательные показания. На мужчину завели уголовное дело по статье «убийство». Правоохранители решили оставить его под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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