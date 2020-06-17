У подножья горы в Башкирии нашли останки человека

17 Июнь 2020 2020-06-17T17:09:30+03:00

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В Белорецком районе Башкирии у подножья горы были обнаружены скелетированные останки. Об этом сообщает собственный источник «КП-Уфа».

Страшную находку ранним утром 15 июня сделали туристы. Они же и вызвали на место полицейских. По предварительным данным, давность трупа составляет более пяти лет. Ближайший населенный пункт от места обнаружения останков – село Отнурок.

Рядом с трупом неизвестного мужчины лежали резиновые сапоги и черные носки. Сейчас правоохранители пытаются установить личность погибшего. Они сверяют имеющиеся данные с базой без вести пропавших.

ИСТОЧНИК KP.RU