У подножья горы в Башкирии нашли останки человека
В Белорецком районе Башкирии у подножья горы были обнаружены скелетированные останки. Об этом сообщает собственный источник «КП-Уфа».
Страшную находку ранним утром 15 июня сделали туристы. Они же и вызвали на место полицейских. По предварительным данным, давность трупа составляет более пяти лет. Ближайший населенный пункт от места обнаружения останков – село Отнурок.
Рядом с трупом неизвестного мужчины лежали резиновые сапоги и черные носки. Сейчас правоохранители пытаются установить личность погибшего. Они сверяют имеющиеся данные с базой без вести пропавших.
ИСТОЧНИК KP.RU