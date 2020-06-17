2020-06-17T18:32:25+03:00
Происшествия

В Башкирии двухлетний ребенок сорвался с пятого этажа

Малыш получил тяжелые травмы и впал в кому
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Ребенка в тяжелом состоянии доставили в больницуРебенка в тяжелом состоянии доставили в больницуФото: Олег РУКАВИЦЫН
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В башкирском городе Стерлитамаке двухлетний ребенок сорвался с пятого этажа.

Как сообщает собственный источник «КП-Уфа», инцидент произошел ранним утром 16 июня. Малыш стоял на подоконнике и в какой-то момент облокотился на москитную сетку. Она не выдержала, и мальчик упал вниз с пятого этажа. Заметив это, его мать сразу же вызвала «скорую».

Ребенка доставили в реанимационное отделение местной больницы в семь часов утра. У него диагностировали множество повреждений: закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга тяжелой степени и травму сердца. Кроме того, малыш впал в кому.

ИСТОЧНИК KP.RU

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