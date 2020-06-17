На новой набережной в Уфе появятся камеры с распознаванием лиц и госномеров
На набережной реки Белой появятся камеры видеонаблюдения с функцией распознавания лиц и госномеров автомобилей. Об этом рассказали в пресс-службе столичной мэрии.
Сейчас на участке от улицы Бельской до железнодорожного моста завершается строительство и реконструкция инженерных сооружений, ведется установка системы безопасности. Она охватит всю территорию набережной.
Система безопасности включает в себя камеры, которые смогут распознавать лица и номера автомобилей. При их проектировке учитывались рекомендации МВД, МЧС, ФСБ, Росгвардии и других ведомств. На набережной также появятся посты полиции и медиков.
ИСТОЧНИК KP.RU