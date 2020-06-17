На новой набережной в Уфе появятся камеры с распознаванием лиц и госномеров

17 Июнь 2020 2020-06-17T16:21:16+03:00

Порядок и сохранность граждан на территории набережной будут обеспечивать посты полиции и медиков

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На набережной реки Белой появятся камеры видеонаблюдения с функцией распознавания лиц и госномеров автомобилей. Об этом рассказали в пресс-службе столичной мэрии.

Сейчас на участке от улицы Бельской до железнодорожного моста завершается строительство и реконструкция инженерных сооружений, ведется установка системы безопасности. Она охватит всю территорию набережной.

Система безопасности включает в себя камеры, которые смогут распознавать лица и номера автомобилей. При их проектировке учитывались рекомендации МВД, МЧС, ФСБ, Росгвардии и других ведомств. На набережной также появятся посты полиции и медиков.

ИСТОЧНИК KP.RU