2020-06-17T12:56:04+03:00
Происшествия

Раненый житель Башкирии спрыгнул с третьего этажа, чтобы спастись от обезумевшего приятеля

Мужчина проснулся от ударов ножом
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Несмотря на тяжелые ранения, мужчина выжилНесмотря на тяжелые ранения, мужчина выжил
Изменить размер текста:

В башкирском городе Белебее местный житель был вынужден спрыгнуть с третьего этажа, чтобы спастись от обезумевшего знакомого. Подробности дела раскрыл городской суд.

Все началось с небольшого застолья. Мужчина пришел к своему приятелю в гости, после чего они принялись распивать спиртное. Как это обычно и бывает, между нетрезвыми знакомыми вспыхнул конфликт, который, казалось, ограничится словесной перепалкой.

Гость впоследствии отправился спать, а вот хозяин квартиры никак не мог успокоиться. Он пошел на крайние меры: схватил нож и трижды ударил спящего в грудь и плечо. Тот проснулся от острой боли и сразу же оказал сопротивление, оттолкнул обидчика. Вступать в схватку с мужчиной с ножом гость не осмелился. Вместо этого он бросился к окну и спрыгнул с третьего этажа. Несмотря на падение с приличной высоты и ножевые ранения, пострадавший выжил.

На днях Белебеевский районный суд вынес приговор мужчине, набросившемуся с ножом на знакомого. За покушение на убийство его посадили в колонию строгого режима на четыре года и шесть месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Глава Башкирии отказался пускать жену в храм и объяснил причину своего решения
Раненый житель Башкирии спрыгнул с третьего этажа, чтобы спастись от обезумевшего приятеля
Рекордные субсидии по Госпрограмме на Новый SKODA RAPID
«Совсем совесть потеряли»: в Башкирии застукали молодую пару, устроившую секс-игры на капоте внедорожника
Уфимский сад попросил у губернатора Челябинской области искалеченного лебедя
В Башкирии коронавирус за сутки подтвердился у 59 человек
Ректоры ведущих вузов Башкирии рассказывают, как в этом году пройдет приемная кампания
«Прощай, моя девочка»: в Башкирии в последний путь провожают трагически погибшую 15-летнюю девочку
В Башкирии депутаты намерены повысить штрафы за незаконную уличную торговлю
В Башкирии туристическая группа перестала выходить на связь