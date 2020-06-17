Раненый житель Башкирии спрыгнул с третьего этажа, чтобы спастись от обезумевшего приятеля

17 Июнь 2020 2020-06-17T12:56:04+03:00

Изменить размер текста: A A

В башкирском городе Белебее местный житель был вынужден спрыгнуть с третьего этажа, чтобы спастись от обезумевшего знакомого. Подробности дела раскрыл городской суд.

Все началось с небольшого застолья. Мужчина пришел к своему приятелю в гости, после чего они принялись распивать спиртное. Как это обычно и бывает, между нетрезвыми знакомыми вспыхнул конфликт, который, казалось, ограничится словесной перепалкой.

Гость впоследствии отправился спать, а вот хозяин квартиры никак не мог успокоиться. Он пошел на крайние меры: схватил нож и трижды ударил спящего в грудь и плечо. Тот проснулся от острой боли и сразу же оказал сопротивление, оттолкнул обидчика. Вступать в схватку с мужчиной с ножом гость не осмелился. Вместо этого он бросился к окну и спрыгнул с третьего этажа. Несмотря на падение с приличной высоты и ножевые ранения, пострадавший выжил.

На днях Белебеевский районный суд вынес приговор мужчине, набросившемуся с ножом на знакомого. За покушение на убийство его посадили в колонию строгого режима на четыре года и шесть месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU