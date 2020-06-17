2020-06-17T12:37:21+03:00
Общество

«Совсем совесть потеряли»: в Башкирии застукали молодую пару, устроившую секс-игры на капоте внедорожника

Машина была припаркована у жилого дома [видео]
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: соцсетифото: соцсети
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Жительница одной из панелек в башкирском городе Мелеузе сняла на видео молодую пару, придавшуюся сексуальным утехам прямо на капоте внедорожника. Инцидент произошел накануне утром, 16 июня, напротив дома по улице Ленина.

Запись была опубликована в социальных сетях. На кадрах видно, что мужчина берет свою пассию на руки и кладет ее на капот личного авто. Девушка обхватывает ногами своего возлюбленного, а затем и вовсе закидывает их на его плечи. Все это сопровождается безостановочными объятиями и поцелуями. Параллельно с происходящим из машины на полную громкость доносится музыка – как ни странно, отечественный шансон.

Влюбленных отрезвляет только крик одного из жильцов дома, который потребовал вырубить музыку и угомониться. После этого они слезают с капота и усаживаются в машину.

В комментариях к посту с видео пользователи с трудом сдерживали возмущение: «Вот кто-то дочку воспитал. Пусть полюбуются», «Не будет нормальный человек, воспитанный в нормальной семье, ноги раздвигать на центральной улице. Мозг должен быть», «Совсем совесть потеряли, дурдом», «Любимую девушку никто бы так не позорил. Для него она просто мимо проходящая пьяная дура».

Безудержные страсти в Мелеузе // 17.06.

ИСТОЧНИК KP.RU

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