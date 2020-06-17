2020-06-17T11:34:39+03:00
Общество

Уфимский сад попросил у губернатора Челябинской области искалеченного лебедя

Птица должна составить компанию одинокому сородичу из башкирской столицы
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Лебедя ожидает переезд в Уфу // фото: Виталий БезруковЛебедя ожидает переезд в Уфу // фото: Виталий Безруков
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Руководство уфимского Сада культуры имени Аксакова попросило у губернатора Челябинской области лебедя.

Как сообщают коллеги из «КП-Челябинск», молодой лебедя еще в прошлом году на своем огороде обнаружил житель Аргаяшского района. У птицы было повреждено крыло. Ее передали в приют местного фонда.

На днях к губернатору области Алексею Текслеру обратились представители уфимского Сада культуры имени Аксакова. Они попросили поделиться искалеченным лебедем, чтобы тот воссоединился со своим сородичем, оставшимся в одиночестве после смерти второй половинки. Переселенцу пообещали создать все условия: лето он будет проводить в парке на озере, а зиму – в специальном вольере.

В Минэкологии Челябинской области утвердили передачу лебедя Уфе. Процедура, по данным ведомства, оформлена в соответствии с законом.

Сад имени Аксакова

Сад имени Аксакова

ИСТОЧНИК KP.RU

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