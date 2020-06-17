В Башкирии коронавирус за сутки подтвердился у 59 человек

17 Июнь 2020 2020-06-17T13:15:09+03:00

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Обновилась статистика по ситуации с коронавирусом на территории Башкирии. По данным информационного портала по мониторингу, за сутки в республике инфекция подтвердилась у 59 человек. За все время пандемии COVID-19 нашли у 4670 жителей региона.

Из хороших новостей – в Башкирии зафиксирован высокий показатель выписанных по выздоровлению. За последние 24 часа таковых 130 человек – в два раза больше, чем новых носителей коронавируса. Общее количество вылечившихся составляет уже 2070 жителей.

Согласно официальным данным, число погибших осталось без изменений – 18 жертв COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU