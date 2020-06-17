В Башкирии депутаты намерены повысить штрафы за незаконную уличную торговлю

17 Июнь 2020 2020-06-17T10:10:54+03:00

Законопроект будет рассмотрен на ближайшем заседании в парламенте

Изменить размер текста: A A

Депутаты башкирского парламента намерены повысить штрафы за незаконную уличную торговлю. Соответствующий законопроект будет рассмотрен на ближайшем пленарном заседании.

Как отметили в пресс-службе законодательного органа, инициатива подразумевает повышение верхнего порога штрафа – с полутора до четырех тысяч рублей, – а также введение ответственности для юрлиц за повторное нарушение. Спикер Госсобрания Константин Толкачев подчеркнул, что нижний размер штрафа для граждан останется неизменным – 500 рублей.

«Такая «вилка» позволит применять дифференцированный подход к нарушителям в зависимости от ситуации. Зачастую под видом частников на улицах незаконно ведется масштабная коммерческая торговля. Нарушители используют физических лиц для систематического совершения данного правонарушения. Продавцы реализуют полученный от предпринимателей товар якобы как свой собственный», – объяснил Толкачев.

Он добавил, что текущий максимальный штраф в полторы тысячи «не может быть сдерживающим фактором, поскольку эта сумма несопоставима с доходами от подобной деятельности». Закон показал низкую эффективность – особенно в крупных городах Башкирии.

Новые штрафы за незаконную уличную торговлю будут следующими:

– для граждан: от 500 рублей до 4 тысяч рублей (за повторное нарушение – от 4 до 5 тысяч);

– для должностных лиц: от 20 до 40 тысяч рублей (от 40 до 50 тысяч);

– для юрлиц: от 50 до 90 тысяч рублей (от 90 до 110 тысяч).

ИСТОЧНИК KP.RU