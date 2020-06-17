2020-06-17T08:35:48+03:00
Происшествия

Уфу заполонили поддельные деньги – в ходу пятитысячные купюры

За неделю правоохранители смогли «принять» троих фальшивомонетчиков
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Фото: Николай ХИЖНЯК
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В Уфе за последнюю неделю участились случаи использования поддельных денег. Особую популярность у фальшивомонетчиков получили пятитысячные купюры. В основном ими расплачиваются в супармаркетах. Дома у злоумышленников правоохранители изъяли как минимум 37 подозрительных купюр.

Один из случаев, по данным собственного источника «КП-Уфа», был зафиксирован в Кировском районе. Сотрудники МВД из отдела экономической безопасности задержали 17-летнего парня, который расплатился в магазине в центре города купюрой в пять тысяч рублей. Известно, что юный фальшивомонетчик только перешел на второй курс столичного колледжа. В ходе разбирательства стало известно, что подросток причастен как минимум еще к пяти фактам сбыта подделок. Его жертвами стали как обычные супермаркеты, так и профильные магазины – например, с товарами для охоты и рыбалки. На парня завели уголовное дело. В ходе обыска у него забрали еще девять купюр сомнительного происхождения.

Переносимся в Калининский район. Здесь правоохранители задержали двоих братьев 33 и 31 года. Они попались с фальшивыми деньгами, когда расплачивались за продукты в супермаркете. Мужчин также подозревают в причастности еще к шести фактам сбыта подделок. Причем злоумышленники даже не меняли места своих преступлений – все они произошли в ближайших друг к другу кварталах. Во время обыска дома у задержанных нашли сразу 27 липовых купюр, а также товары, которые они на них купили: парогенератор, лекарства и бытовая химия.

Теперь – Сипайлово. В этом районе жертвой фальшивомонетчиков стал небольшой магазинчик местного предпринимателя. Как и в предыдущих случаях, злоумышленники расплачивались пятитысячной купюрой. По подозрению в сбыте подделок были задержаны двое жителей Белебея 29 и 24 лет. Известно, что молодые люди также «нагрели» еще четырех продавцов – в том же самом Сипайлово, а также в Инорсе. При обыске у них дома было обнаружено еще 10 фальшивок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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