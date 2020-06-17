2020-06-17T08:04:26+03:00
Общество

Стало известно, с гражданами каких зарубежных стран жители Башкирии создают семьи

Статистику представили в Госкомитете по делам юстиции
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Только за прошлый год жители Башкирии заключили браки со 179 зарубежными гражданамиТолько за прошлый год жители Башкирии заключили браки со 179 зарубежными гражданамиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Госкомитете по делам юстиции рассказали, с гражданам каких иностранных государств жители Башкирии заключают браки.

Как со ссылкой на ведомство сообщает UfacityNews.ru, в текущем году в республиканских ЗАГСах было заключено 140 браков, одним из партнеров в которых были уроженцы СНГ и еще 39 – стран дальнего зарубежья. За прошлый, 2019 год жители региона расписались с 882 гражданами иностранных государств.

Самые популярные у жителей Башкирии женихи и невесты являются уроженцами Узбекистана, Таджикистана, Армении, Казахстана, Азербайджана и с Украины, а также Германии, Франции, Италии, Израиля, Египта и Турции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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