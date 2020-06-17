Стало известно, с гражданами каких зарубежных стран жители Башкирии создают семьи
В Госкомитете по делам юстиции рассказали, с гражданам каких иностранных государств жители Башкирии заключают браки.
Как со ссылкой на ведомство сообщает UfacityNews.ru, в текущем году в республиканских ЗАГСах было заключено 140 браков, одним из партнеров в которых были уроженцы СНГ и еще 39 – стран дальнего зарубежья. За прошлый, 2019 год жители региона расписались с 882 гражданами иностранных государств.
Самые популярные у жителей Башкирии женихи и невесты являются уроженцами Узбекистана, Таджикистана, Армении, Казахстана, Азербайджана и с Украины, а также Германии, Франции, Италии, Израиля, Египта и Турции.
ИСТОЧНИК KP.RU