В Уфе неизвестные украли из гаража полмиллиона рублей

17 Июнь 2020 2020-06-17T07:42:26+03:00

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В Кировском районе Уфы неизвестные проникли в гараж и вынесли из него полмиллиона рублей.

Как сообщает собственный источник «КП-Уфа», 14 июня в полицию обратился 47-летний директор местной транспортной фирмы. Он заявил полицейским, что в период с 10 по 14 число в его бокс, располагающийся в гаражном кооперативе, ворвались злоумышленники и похитили ровно 500 тысяч рублей. Чтобы проникнуть внутрь, они отжали створки ворот.

На месте преступления криминалисты смогли обнаружить два следа обуви и материи, которые, предположительно, оставили после себя воры. По факту кражи было возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU