2020-06-17T07:42:26+03:00
Происшествия

В Уфе неизвестные украли из гаража полмиллиона рублей

Чтобы добраться до денег, злоумышленники отжали створки ворот
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Правоохранители нашли следы злоумышленниковПравоохранители нашли следы злоумышленников
Изменить размер текста:

В Кировском районе Уфы неизвестные проникли в гараж и вынесли из него полмиллиона рублей.

Как сообщает собственный источник «КП-Уфа», 14 июня в полицию обратился 47-летний директор местной транспортной фирмы. Он заявил полицейским, что в период с 10 по 14 число в его бокс, располагающийся в гаражном кооперативе, ворвались злоумышленники и похитили ровно 500 тысяч рублей. Чтобы проникнуть внутрь, они отжали створки ворот.

На месте преступления криминалисты смогли обнаружить два следа обуви и материи, которые, предположительно, оставили после себя воры. По факту кражи было возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Прощай, моя девочка»: в Башкирии в последний путь провожают трагически погибшую 15-летнюю девочку
В Башкирии депутаты намерены повысить штрафы за незаконную уличную торговлю
В Башкирии туристическая группа перестала выходить на связь
Уфу заполонили поддельные деньги – в ходу пятитысячные купюры
Стало известно, с гражданами каких зарубежных стран жители Башкирии создают семьи
В Уфе неизвестные украли из гаража полмиллиона рублей
В башкирском селе в собственном доме обнаружили мумифицированный труп мужчины
30 июня в России состоится первый международный форум в режиме оффлайн
Во всех районах Уфы появятся граффити на стенах домов в благодарность врачам
Водителя, насмерть сбившую 15-летнюю девочку в Башкирии, взяли под стражу
В каких больницах Башкирии лечатся зараженные коронавирусом
Машину жителей Башкирии протаранил грузовик в Челябинской области
В Башкирии в квартире многоэтажки обнаружили бездыханное тело младенца
Стало известно, как в Уфе будет работать автокинотеатр под открытым небом
УГНТУ улучшил свои позиции в рейтинге лучших вузов России RAEX-100
Первые участники пилотного проекта «Газпром-группа» завершают свое обучение
Вебкамщицу из Башкирии, обнажившуюся в прямом эфире при ребенке, теперь ищут детский омбудсмен и полиция
По факту многомиллионного хищения в «Уфаводоканале» возбуждено уголовное дело
В Уфе парочку застали за непристойным занятием прямо на тротуаре
Ректоры ведущих вузов Башкирии расскажут, как в этом году пройдет приемная кампания
Уполномоченный по правам человека в Башкирии подал в отставку
В каких больницах Башкирии введен карантин из-за коронавируса
Била и морила голодом: в Башкирии женщину наказали за издевательства над приемной дочерью