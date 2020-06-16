2020-06-16T17:12:41+03:00
Общество

Стало известно, как в Уфе будет работать автокинотеатр под открытым небом

Городские власти раскрыли подробности
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ufacity.infoфото: ufacity.info
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В администрации Уфы рассказали, как именно будет работать автокинотеатр под открытым небом. Сегодня, 16 июня, мэр города Ульфат Мустафил провел выездное совещание по созданию нового места отдыха.

Напомним, автокинотеатр расположится в центральном парке культуры и отдыха имени Мажита Гафури – на том месте, где зимой заливается каток, а летом работает площадка для картинга. Кинотеатр под открытым небом будет функционировать только по ночам, поэтому на занятия картингом сеансы никак не повлияют.

фото: ufacity.info

фото: ufacity.info

Для гостей автокинотеатра будет подготовлена навигация и парковочные места на 54 машины, – рассказали в мэрии. – Зрители увидят фильмы на большом светодиодном экране, а звуковой ряд можно будет слушать прямо с аудиосистемы автомобиля. Также для киноманов проектом предусмотрен фудкорт с выбором еды, снеков, и напитков»

Городские власти планируют, что строительно-монтажные работы будут завершены уже в начале июля текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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