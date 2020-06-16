2020-06-16T16:00:12+03:00
Общество

Вебкамщицу из Башкирии, обнажившуюся в прямом эфире при ребенке, теперь ищут детский омбудсмен и полиция

Дело набирает серьезные обороты
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: соцсетифото: соцсети
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Молодую мать из башкирского города Салавата, которая развлекала мужчин в прямом эфире за деньги при своем ребенке, теперь разыскивают детский омбудсмен и полиция.

«Сообщение в СМИ проверяем, ищем мать ребенка»,– сообщила уполномоченная по правам ребенка в республике Милана Скоробогатова РИА-Новости.

По данным собственного источника «КП-Уфа», к розыску 25-летней женщины подключились и правоохранительные органы – в частности, региональное МВД.

Напомним, жительница Салавата попала в довольно неловкую ситуацию после того, как запись прямого эфира с ее участием попала в социальные сети. На видео женщина за небольшие пожертвования от поклонников приподнимала юбку. Все это время рядом с ней находился ребенок, который комментировал происходящее.

Жительница Башкирии снимается в пикантном видео при малыше // 15.06.

ИСТОЧНИК KP.RU

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