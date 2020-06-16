Вебкамщицу из Башкирии, обнажившуюся в прямом эфире при ребенке, теперь ищут детский омбудсмен и полиция
Молодую мать из башкирского города Салавата, которая развлекала мужчин в прямом эфире за деньги при своем ребенке, теперь разыскивают детский омбудсмен и полиция.
«Сообщение в СМИ проверяем, ищем мать ребенка»,– сообщила уполномоченная по правам ребенка в республике Милана Скоробогатова РИА-Новости.
По данным собственного источника «КП-Уфа», к розыску 25-летней женщины подключились и правоохранительные органы – в частности, региональное МВД.
Напомним, жительница Салавата попала в довольно неловкую ситуацию после того, как запись прямого эфира с ее участием попала в социальные сети. На видео женщина за небольшие пожертвования от поклонников приподнимала юбку. Все это время рядом с ней находился ребенок, который комментировал происходящее.
Жительница Башкирии снимается в пикантном видео при малыше // 15.06.
ИСТОЧНИК KP.RU