2020-06-16T20:45:31+03:00
Общество

В каких больницах Башкирии лечатся зараженные коронавирусом

Региональный Минздрав обновил статистику
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Стало известно, в каких больницах Башкирии лечатся зараженные коронавирусом по состоянию на 16 июня. Региональный Минздрав обновил статистику. По данным ведомства, сейчас в медучреждениях республики лежат 1012 человек с диагностированным COVID-19. Большая часть из них находится в городских стационарах.

Уфа: ГКБ №18, клиника БГМУ, РКБ имени Куватова, ГКБ №8, ГКБ №5, РКИБ, ГКБ Демского района, ГКБ №13, ГКБ №10, РКОД, РКВД №1, ГКБ №21, БСМП.

Другие городские больницы: ГБ Нефтекамска, ГБ №1, №2 и РКИБ Стерлитамака, ГБ Салавата, ЦГБ Кумертау, ГБ №1 Октябрьского, ЦКБ Кумертау, ГБ Октябрьского, ЦГБ Баймака.

ЦРБ: Белебеевская, Чишминская, Туймазинская, Ишимбайская, Бирская, Исянгуловская, Бижбулякская, Месягутовская, Дюртюлинская, Кармаскалинская, Верхне-Татышлинская, Мелеузовская, Янаульская, Буздякская, Верхнеяркеевская, Кигинская, Краснокамская, Мишкинская, Акъярская, Бакалинская, Благовещенская, Кушнаренковская, Красноусольская, Федоровская, Аскаровская, Белорецкая, Большустьинская.

Напомним, за минувшие сутки коронавирус был обнаружен у 64 жителей Башкирии. За все время пандемии заразилось 4611 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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