По факту многомиллионного хищения в «Уфаводоканале» возбуждено уголовное дело
В Уфе прокуратура провела проверка в «Уфаводоканале» и выявила многомилионные хищения. По материалам надзорного ведомства Следственный комитет возбудил уголовное дело.
По данным прокуратуры, в 2011 году «Уфаводоканал» и фирма «Тандем» заключили подложный документ. Согласно контракту, компания взяла на себя обязательства по вывозу иловых осадков с очистных сооружений. При этом цена за эту работу в разы превышала реальную ее стоимость.
«При частичном выполнении с 2018 по март 2020 года объема работ на 21 млн рублей, должностные лица муниципального предприятия подписали акты приемки на 242 млн рублей и произвели оплату на 86 млн рублей», – рассказали в прокуратуре. – Последующее перечисление денег пресечено вследствие принятых правоохранительных мер.
По материалам прокурорской проверки Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «покушение на мошенничество в особо крупном размере».
ИСТОЧНИК KP.RU