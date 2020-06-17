2020-06-16T20:39:42+03:00
Общество

Во всех районах Уфы появятся граффити на стенах домов в благодарность врачам

Ко Дню медработника будет приурочено и открытие фельдшерско-акушерского пункта в поселке Старые Турбаслы Орджоникидзевского района
Эльвина АПАРИНА
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Как пояснили в мэрии, их нарисовали в знак особого уважения, а также для привлечения внимания общественности к значимому труду врачей и медсестер.Как пояснили в мэрии, их нарисовали в знак особого уважения, а также для привлечения внимания общественности к значимому труду врачей и медсестер.
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В благодарность врачам во всех районах Уфы на стенах домов появятся граффити. Как пояснили в мэрии, их нарисовали в знак особого уважения, а также для привлечения внимания общественности к значимому труду врачей и медсестер.

В настоящее время оформлен фасад здания ГКБ №21, 19 июня будут завершены работы по оформлению фасада здания ГКБ №13, потом граффити появятся на стенах Республиканского кожновенерологического диспансера, жилого дома по улице Пархоменко, 96/98, здания ГКБ № 3, здания ГКБ № 18.

Также ко Дню медработника будет приурочено и открытие фельдшерско-акушерского пункта в поселке Старые Турбаслы Орджоникидзевского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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