2020-06-16T12:29:07+03:00
Общество

Била и морила голодом: в Башкирии женщину наказали за издевательства над приемной дочерью

К ответственности также были привлечены сотрудники органов опеки
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Прокуратура добилась компенсации для пострадавшей девочкиПрокуратура добилась компенсации для пострадавшей девочки
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Жительница Архангельского района Башкирии выплатит уже бывшей приемной дочери компенсацию морального вреда за побои и унижения. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.

Как рассказали в надзорном ведомстве, оставшийся без попечения родителей 5-летний ребенок был передан в семью на воспитание в сентябре 2013 года. С ноября 2018 года 49-летняя приемная мать неоднократно наносила ей побои, оставляла на ночь в холодном гараже и морила голодом.

Женщину признали виновной в «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» в декабре 2019 года. Тогда ей назначили 30-тысячный штраф, однако прокуратура пошла дальше и обратилась в суд с требованием выплатить компенсацию пострадавшей девочке. Требования надзорного ведомства были удовлетворены, с ответчицы взыскано 40 тыс. рублей за причиненный вред. К ответственности также были привлечены и должностные лица органов опеки, которые не проконтролировали условия жизни ребенка.

Сейчас 12-летняя девочка живет в новой приемной семье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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