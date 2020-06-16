В Башкирии в комиссию по помилованию впервые обратились осужденные за педофилию

16 Июнь 2020 2020-06-16T09:59:58+03:00

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В Башкирии в Комиссию по вопросам помилования впервые за все время ее существования обратились осужденные за педофилию. Об этом сообщил председатель республиканского парламента Константин Толкачев. По его словам, всего было рассмотрено восемь ходатайств – от заключенных, признанных виновными в убийстве, угрозе убийством, управлении машиной в нетрезвом состоянии, а также в растлении малолетних. Ни одно прошение не было поддержано.

«Особое внимание членов комиссии привлекли два не связанных друг с другом ходатайства, которых объединяет то, что их подали осужденные по статьям за совершение половых преступлений в отношении несовершеннолетних. Такое произошло впервые за время работы комиссии. Оба ходатайства были единогласно отклонены», – рассказал Толкачев.

Он также добавил, что половина преступлений была совершена в состоянии алкогольного опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU