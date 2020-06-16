Участки улицы Комсомольской в Уфе перекрыты на месяц и полгода
В Уфе на улице Комсомольской на продолжительный срок для движения транспорта перекрыты два участка. Это связано с масштабной реконструкцией, начатой еще в прошлом году.
Как сообщили в городской администрации, на отрезке от бульвара Хадии Давлетшиной до улицы Бессонова действует ограничение по четырем полосам. Оно продлится до 15 июля текущего года.
Второй участок улицы Комсомольской, попавший под ограничения, – от 50 лет СССР до Шафиева. Движение автотранспорта сейчас перекрыто по двум полосам четной стороны. Проехать по ним нельзя будет еще почти полгода – до 1 декабря.
ИСТОЧНИК KP.RU