2020-06-16T07:54:18+03:00
Общество

Стало известно, какие виды рака самые распространенные в Башкирии

За период с января по май онкология была обнаружена почти у 4,5 тысячи человек
Владислав КАЗАНЦЕВ
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От новообразований в Башкирии умер 1221 человекОт новообразований в Башкирии умер 1221 человекФото: Олег УКЛАДОВ
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В Башкирии за первые пять месяцев 2020 года раком заболели 4453 человека. Стало известно, какой вид онкологии самый распространенный в регионе.

Как сообщает UfacityNews.ru со ссылкой на Республиканский клинический онкологический диспансер, наибольшее распространение в этом году получил рак молочной железы. Далее, исходя из числа заболевших, следуют рак кожи и рак легкого. В список часто диагностированных также вошли рак ободочной кишки, желудка и предстательной железы.

За три месяца текущего года от новообразований в Башкирии умер 1221 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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