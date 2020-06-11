В Башкирии погиб водитель опрокинувшегося на бок бульдозера

11 Июнь 2020 2020-06-11T19:29:45+03:00

Изменить размер текста: A A

В Янаульском районе Башкирии в результате опрокидывания бульдозера погиб мужчина. Об этом сообщает собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.

Несчастный случай произошел вечером 9 июня при погрузке машины на грузовой трал. За рулем бульдозера находился 55-летний житель Удмуртской республики. По предварительной информации, он неудачно заехал на площадку трала, в результате чего трактор повалился на правый бок.

Находящийся в кабине мужчина получил не совместимые с жизнью травмы и скончался на месте происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU