В Башкирии погиб водитель опрокинувшегося на бок бульдозера
Несчастный случай произошел в Янаульском районе
Водитель бульдозера погиб на месте
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В Янаульском районе Башкирии в результате опрокидывания бульдозера погиб мужчина. Об этом сообщает собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.
Несчастный случай произошел вечером 9 июня при погрузке машины на грузовой трал. За рулем бульдозера находился 55-летний житель Удмуртской республики. По предварительной информации, он неудачно заехал на площадку трала, в результате чего трактор повалился на правый бок.
Находящийся в кабине мужчина получил не совместимые с жизнью травмы и скончался на месте происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU