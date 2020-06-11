2020-06-11T12:55:04+03:00
Общество

Глава Башкирии рассказал о своем первом впечатлении от Уфы

Радий Хабиров сразу же обратил внимание на «ужасный транспорт»
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: vk.com // Радий Хабировфото: vk.com // Радий Хабиров
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Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о своем первом впечатлении от Уфы по возвращении в республику полтора года назад. На своих страницах в соцсетях руководитель региона рассказал, что ему сразу же бросилось в глаза плачевное состояние общественного транспорта.

«…ужасный транспорт. Грязные, облезлые «пазики», хамство водителей, перестрелки группировок, «крышующих» перевозчиков... На все это шел бесконечный поток жалоб в соцсетях, об этом говорили все без преувеличения мои родственники и знакомые... Я поставил себе задачу разобраться с этим максимум за год», – написал Хабиров. По его словам, с тех пор властям удалось решить несколько задач:

– спасти от банкротства госперевозчика «Башавтотранс»;

– купить «много автобусов»;

– «почти полностью выдавить нелегальных перевозчиков»;

– ввести транспортную карту «Алга»;

– восстановить сообщение на межгороде, где «нелегалы господствовали тотально»;

– «наладили контроль за качеством работы частных перевозчиков, которые работали раньше действительно по каким-то законам Дикого Запада».

Глава Башкирии добавил, что все это происходило «под визг многочисленных криминальных элементов, гревших руки на миллиардных потоках «черного нала». Тем не менее Хабиров остается «далеко не полностью» удовлетворенным тем, что было сделано за год, поскольку «проблема - многовекторная, работы - непочатый край». Руководитель республики заявил, что когда работа все-таки будет завершена, «наша транспортная система станет лучшей в стране».

Радий Хабиров - о транспорте Башкортостана // 11.06.

ИСТОЧНИК KP.RU

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