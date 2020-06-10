2020-06-09T19:28:24+03:00
Происшествия

В одном из сел Башкирии найден труп младенца

Малышу не было даже месяца
Эльвина АПАРИНА
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Тело новорожденного мальчика передали на судебно-медицинское исследование, чтобы специалисты могли назвать точную причину смерти.Тело новорожденного мальчика передали на судебно-медицинское исследование, чтобы специалисты могли назвать точную причину смерти.
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В минувшее воскресенье, 7 июня, в селе Макан Хайбуллинского района случилась трагедия - умер новорожденный малыш. Тело младенца, которому не было и трех недель от роду, было обнаружено рано утром в его доме по улице Гагарина.

Собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах сообщил, что на ребенке не было видимых телесных повреждений. Существует вероятность, что малыш просто задохнулся во сне. Тело новорожденного мальчика передали на судебно-медицинское исследование, чтобы специалисты могли назвать точную причину смерти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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