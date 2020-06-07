2020-06-07T10:07:55+03:00
Происшествия

В Уфе спасатели вытащили из реки девушку: она была в одежде и с рюкзаком за спиной

Заметившие ее очевидцы обратились к спасателям
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: УГЗ по Уфефото: УГЗ по Уфе
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В башкирской столице спасатели выловили из Уфимки девушку. На ней была верхняя одежда, а за спиной – рюкзак. Об этом сообщает Управление гражданской защиты.

Инцидент произошел вчера, в девятом часу вечера. В диспетчерский пункт позвонили очевидцы. Они рассказали, что на реке в микрорайоне Сипайлово заметили девушку. По словам свидетелей, она не тонула – просто плыла. Тем не менее спасателям это показалось подозрительным, и они отправились на место.

«Сотрудники ПСО [поисково-спасательного отряда] извлекли ее из воды, доставили на берег и оказали первую помощь», – рассказали в УГЗ.

Ни спасатели, ни полицейские не смогли выпытать у девушки, куда и зачем она плыла – та не пожелала никого посвящать в свои планы. Известно, что у нее были признаки алкогольного опьянения. От медицинской помощи пловчиха отказалась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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