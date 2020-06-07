2020-06-07T09:20:02+03:00
Общество

Составлен рейтинг лучших и худших больниц Башкирии

Работа лечебниц оценивалась по нескольким критериям
Владислав КАЗАНЦЕВ
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на фото: РКВД №1на фото: РКВД №1
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Минздрав Башкирии составил рейтинг лучших и худших больниц республики по итогам первого квартала текущего года. При оценке уровня работы лечебниц рассматривались несколько критериев: точность диагнозов, частота осложнений и летальности, вызовы скорой помощи, выполнение плана по диспансеризации и доступность записи на прием. Об этом сообщает издание UfaTime.ru.

Среди взрослых поликлиник лучшими оказались отделения Стерлибашевской, Балтачевской и Бакалинской ЦРБ. Провалили начало 2020 года салаватская городская больница, а также уфимские больницы №13 и №8.

В разрезе детских поликлиник наилучшим образом себе показали Языковская, Толбазинская и Аскинская ЦРБ. Наихудшим образом оценена работа Белебеевской, Чишминской и Краснокамской ЦРБ.

Теперь – к непосредственно больницам. Здесь специалисты Минздрава выделили сразу пять лидеров, причем каждый из них является профильным учреждением. Речь идет о Республиканском кожно-венерологическом диспансере №1 в Уфе, кожно-венерологическом диспансере Стерлитамака, кожно-венерологическом диспансере Салавата, Республиканской клинической психиатрической больнице и Республиканском психотерапевтическом центре. Напротив, худшими больницами Башкирии были названы Ишимбайская, Баймакская и Месягутовская ЦРБ.

Лучшие станции скорой медицинской помощи находятся в Исянгуловской, Мелеузовской и Янаульской ЦРБ. Худший результат в республике показала Малоязовская больница, а также Кармаскалинская и Аскаровская ЦРБ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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