Составлен рейтинг лучших и худших больниц Башкирии
Минздрав Башкирии составил рейтинг лучших и худших больниц республики по итогам первого квартала текущего года. При оценке уровня работы лечебниц рассматривались несколько критериев: точность диагнозов, частота осложнений и летальности, вызовы скорой помощи, выполнение плана по диспансеризации и доступность записи на прием. Об этом сообщает издание UfaTime.ru.
Среди взрослых поликлиник лучшими оказались отделения Стерлибашевской, Балтачевской и Бакалинской ЦРБ. Провалили начало 2020 года салаватская городская больница, а также уфимские больницы №13 и №8.
В разрезе детских поликлиник наилучшим образом себе показали Языковская, Толбазинская и Аскинская ЦРБ. Наихудшим образом оценена работа Белебеевской, Чишминской и Краснокамской ЦРБ.
Теперь – к непосредственно больницам. Здесь специалисты Минздрава выделили сразу пять лидеров, причем каждый из них является профильным учреждением. Речь идет о Республиканском кожно-венерологическом диспансере №1 в Уфе, кожно-венерологическом диспансере Стерлитамака, кожно-венерологическом диспансере Салавата, Республиканской клинической психиатрической больнице и Республиканском психотерапевтическом центре. Напротив, худшими больницами Башкирии были названы Ишимбайская, Баймакская и Месягутовская ЦРБ.
Лучшие станции скорой медицинской помощи находятся в Исянгуловской, Мелеузовской и Янаульской ЦРБ. Худший результат в республике показала Малоязовская больница, а также Кармаскалинская и Аскаровская ЦРБ.
ИСТОЧНИК KP.RU