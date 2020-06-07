2020-06-07T08:24:04+03:00
Происшествия

На Набережной реки Белой в Уфе провалился грунт

Опасный участок был огражден – сегодня службы намерены решить проблему
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: УГЗ по Уфефото: УГЗ по Уфе
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Накануне вечером, 6 июня, на проезжей части Набережной реки Белой в Кировском районе Уфы провалился грунт. Об этом сообщает Управление гражданской защиты.

В аварийном ведомстве пояснили, что провал образовался в районе Бельского моста. После поступления тревожного вызова на место выехали службы экстренного реагирования.

фото: соцсети

фото: соцсети

Сотрудники оградили опасный участок, вскрыли дорожное полотно и засыпали место провала песком. Сегодня, 7 июня, городские службы намерены восстановить асфальтовое покрытие на аварийном участке.

В УГЗ добавили, что пострадавших в результате провала грунта не зафиксировано.

фото: соцсети

фото: соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU

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