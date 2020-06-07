На Набережной реки Белой в Уфе провалился грунт
Накануне вечером, 6 июня, на проезжей части Набережной реки Белой в Кировском районе Уфы провалился грунт. Об этом сообщает Управление гражданской защиты.
В аварийном ведомстве пояснили, что провал образовался в районе Бельского моста. После поступления тревожного вызова на место выехали службы экстренного реагирования.
фото: соцсети
Сотрудники оградили опасный участок, вскрыли дорожное полотно и засыпали место провала песком. Сегодня, 7 июня, городские службы намерены восстановить асфальтовое покрытие на аварийном участке.
В УГЗ добавили, что пострадавших в результате провала грунта не зафиксировано.
фото: соцсети
ИСТОЧНИК KP.RU