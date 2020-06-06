2020-06-06T18:40:28+03:00
Общество

В Башкирии мелеет озеро Аслыкуль

За семь лет уровень воды упал на 83 сантиметра
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Валерия Любина
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Одно из самых популярных мест для отдыха в Башкирии может заметно растерять туристов в ближайшие годы. Уровень воды в озере Аслыкуль упал на 83 сантиметра. Причиной тому могло стать поведение отдыхающих.

Как сообщает телеканал БСТ, озеро мелеет последние семь лет. Берега водоема зарастают камышами и высокой травой, а удобных подходов к воде все меньше и меньше.

Причин у обмеления несколько. Первая – мусор, который оставляют туристы. Протоки озера засоряются мусором и течение задерживается. Вторая причина – осушение болота Берказан, которое в 70-е годы XX века использовалось под сельхозугодия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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