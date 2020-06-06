Долгожданный отдых обернулся жутким стрессом: жительницу Уфы заперли в обсерваторе в Сочи

6 Июнь 2020 2020-06-06T20:49:00+03:00

Девушка планировала отдохнуть на море, а вместо этого попала в карантин

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В непростой ситуации оказалась жительница Уфы Ульяна Хадарковская. Девушка вместе с подругой намеревалась провести выходные в Сочи, но долгожданный отдых обернулся стрессом.

По прилету в аэропорту им и остальным пассажирам предложили выбор: либо купить здесь же путевку в санатории Краснодарского края, либо проехать в обсерватор, чтобы сдать анализ на коронавирус. По словам Ульяны, их заверили, что тест не займет много времени и их быстро отпустят.

- Привезли нас (20 человек) в обсервацию. И тут началось… У нас взяли анализы на корону, разместили в номерах и объявили, что мы здесь на 14 дней! Да как так-то? Нам же в аэропорту сказали, что просто экспресс-тест? - Вас в аэропорту обманывают, чтобы вы там не поднимали кипиш! И все! Все, что нам сказали, - возмущается девушка.

У Ульяны уже было забронировано жилье, но, естественно, ни о какой компенсации средств речи не шло.

- О том, что здесь такая обстановка, мы не знали, в СМИ не было никакой информации, - негодует уфимка. - Вчера вышло постановление от губернатора Краснодарского края об отмене обсервации на 14 дней, но обратной силы закон оно не имеет...

При этом альтернатива у обсервантов осталась, они могут покинуть карантин досрочно, но при одном условии...

- Нам насильно продают путевки. Говорят, мы пропустим вас в город, только если вы купите путевки в санаторий Краснодарского края, а суммы там непосильные, - сокрушается Ульяна.

Девушка надеялась, что им позволят хотя бы улететь обратно в Уфу, но не тут-то было. Единственное, что утешает уфимку в этой ситуации это условия проживания.

- Нас поселили в комплексе отелей с 3 звездами. Номер на двоих. Кормят три раза в день. Жить можно, но это комфортабельная тюрьма, - признается она.

Накануне, по ее словам, обсерванты подняли бунт, стучали по окнам и кричали, чтобы их отпустили. Одному даже удалось сбежать.

- Вместо того, чтобы нас выслушать, тут закрыли все подъезды и выходы и усилили охрану. А беглеца поймали, дали трое суток и 15 тысяч штрафа, - вдыхает Ульяна.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/783459" frameborder="0"></iframe> Жительница Уфы хотела провести выходные на море, а оказалась в обсерваторе.

ИСТОЧНИК KP.RU