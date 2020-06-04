В Уфе за попытку дать взятку ФСБшнику задержали иностранца

4 Июнь 2020 2020-06-04T18:20:52+03:00

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В Уфе по подозрению в даче взятки сотруднику ФСБ задержали 49-летнего китайского предпринимателя. Об этом сообщает СК Башкирии.

По версии следствия, в конце мая-начале июня текущего года иностранный гражданин, будучи гендиректором местной фирмы ООО «Галактика» (основная деятельность – оптовая торговля), обратился к сотруднику регионального Управления ФСБ. Он предложил силовику взятку в размере двух миллионов рублей за то, чтобы вернуть свой мобильный телефон и другие электронные носители. Ранее их изъяли правоохранители. Еще одним пунктом предложенной сделки было прекращении проверок по факту «неправомерных действий при осуществлении коммерческой деятельности».

«С целью сокрытия незаконного возврата, подозреваемый специально приобрел мобильный телефон аналогичной модели, на который планировал заменить изъятый», – сообщают следователи.

После предложения сотрудник ФСБ доложил об этом руководству. Китайца задержали при передаче денег. СК Башкирии завел на него уголовного дело за дачу взятки в особо крупном размере. Подозреваемый признал вину в преступлении. Его было решено оставить под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU