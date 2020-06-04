2020-06-04T17:03:09+03:00
Общество

Уфимка угрожала взорвать банк — ситуацию прокомментировали в МВД

Сообщение об ограблении появилось в социальных сетях
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
Изменить размер текста:

Сегодня, 4 июня, в социальных сетях появилось сообщение о том, что жительница Уфы пришла в банк с одной запиской и попыталась его ограбить. Фото той самой записки появилось сразу в нескольких сообществах в соцсетях.

В сообщении пользователя говорится, что сегодня неизвестная женщина пришла в отделение банка на Проспекте Октября и передала записку одному из сотрудников. В ней было написано, что ее уволили с работы, у нее нет денег, а муж ее избивает. Она написала: «Я так больше не могу» и направила в адрес банковских служащих послание: деньги или будет взрыв.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Редакция «КП-Уфа» связалась с пресс-службой МВД по Башкирии, чтобы прояснить ситуацию. Как оказалось, ограбления не было.

- Сегодня в полицию Уфы поступило сообщение о сработке тревожной сигнализации в офисе одного из банков города Уфы. На место происшествия прибыли сотрудники полиции. На данный момент информация о происшествии не подтвердилась, - подчеркнули в пресс-службе МВД по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Уфимка угрожала взорвать банк — ситуацию прокомментировали в МВД
Банк УРАЛСИБ запустил программу автокредитования «Коммерческий транспорт»
Глава Башкирии снова призвал жителей «смело рожать»
В Башкирии детей застали за скверным занятием
ФАС обязала уфимскую фирму вернуть в бюджет 245 млн рублей
Все обвиняемые в изнасиловании уфимской дознавательницы экс-полицейские сохранили звания
Минздрав Башкирии объяснил всплеск зараженных COVID-19 «семейными очагами» и вернувшимися вахтовиками
Специалист из Башкирии рассказал, могут ли комары быть переносчиками коронавируса
Космонавт МКС показал башкирские горы с орбиты Земли
В Башкирии трех девочек застали за опасным занятием на железной дороге
«У неё все только начиналось»: студентка из Башкирии трагически погибла во время поездки домой
Аналитики дали прогноз по распространению коронавируса в Башкирии до 12 июня
В Башкирии за сутки коронавирусом заразились 107 человек: это рекорд за все время пандемии
ВТБ поддержал предпринимателей более чем на 350 млрд рублей
ВТБ на треть увеличил выдачу ипотеки
В новую инфекционку под Уфой госпитализировали первых пациентов с коронавирусом
Президент ТПП РБ Тимур Хакимов принял участие в ВКС с Президентом ТПП РФ Сергеем Катыриным, которое прошло сегодня 3 июня 2020 года.
«Мы будем помнить тебя всегда»: фотографа из Уфы, которая погибла из-за несчастного случая, похоронили в ОАЭ
В Уфе в ста метрах от пешеходного перехода насмерть сбили мужчину