Уфимка угрожала взорвать банк — ситуацию прокомментировали в МВД

4 Июнь 2020 2020-06-04T17:03:09+03:00

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Сегодня, 4 июня, в социальных сетях появилось сообщение о том, что жительница Уфы пришла в банк с одной запиской и попыталась его ограбить. Фото той самой записки появилось сразу в нескольких сообществах в соцсетях.

В сообщении пользователя говорится, что сегодня неизвестная женщина пришла в отделение банка на Проспекте Октября и передала записку одному из сотрудников. В ней было написано, что ее уволили с работы, у нее нет денег, а муж ее избивает. Она написала: «Я так больше не могу» и направила в адрес банковских служащих послание: деньги или будет взрыв.

Фото: соцсети

Редакция «КП-Уфа» связалась с пресс-службой МВД по Башкирии, чтобы прояснить ситуацию. Как оказалось, ограбления не было.

- Сегодня в полицию Уфы поступило сообщение о сработке тревожной сигнализации в офисе одного из банков города Уфы. На место происшествия прибыли сотрудники полиции. На данный момент информация о происшествии не подтвердилась, - подчеркнули в пресс-службе МВД по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU