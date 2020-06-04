2020-06-04T16:01:09+03:00
Общество

Глава Башкирии снова призвал жителей «смело рожать»

Хабиров пообещал, что в республике будет появляться больше роддомов, садиков и школ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: vk.com // Радий Хабировфото: vk.com // Радий Хабиров
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Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о строительстве перинатального центра в городе Ишимбае и призвал жителей республики «смело рожать».

«Еще в далеком 2003 году ишимбайцы очень просили построить им новый роддом. Мы такое решение приняли и уже завершили проектирование не просто роддома, а межмуниципального перинатального центра в Ишимбае. Строительство займет 2 года, а пока – мы навели порядок в старом роддоме», – написал на своих страницах в соцсетях Хабиров.

Он призвал жителей региона «создавать семьи и смело рожать». Со стороны властей глава Башкирии пообещал продолжать строительство родильных домов, школ, садиков и всего, что необходимо детям.

К слову, ранее, в конце прошлого года, руководитель республики в своих соцсетях так же выступал с призывом плодиться. Контекст был примерно тот же – строительство новых школ. Тогда Хабиров написал обращение к матерям региона: «вы рожайте детишек, не бойтесь. Детям будет где учиться».

ИСТОЧНИК KP.RU

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