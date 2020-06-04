В Башкирии детей застали за скверным занятием

4 Июнь 2020 2020-06-04T15:27:28+03:00

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В башкирском городе Кумертау детей застали за вандализмом. Малолетних хулиганов сняли на камеру. Фотографии были опубликованы в городском паблике «ВКонтакте».

На снимке видно, как пятеро школьников собрались под козырьком дома. Пока другие стояли на «стреме», один из них достал баллончик с краской и начал рисовать на чистой стене.

В комментариях к посту часть пользователей возмутились поступком несовершеннолетних вандалов. Они призвали найти мальчиков и заставить их родителей отремонтировать весь фасад дома и выплатить штраф.

Но нашлись и те, кто со снисхождением отнесся к пакостникам. «Такие все умные тут собрались, как будто сами детьми не были и не шкодили. Дети есть дети, не ругайте их, а своим примером учите хорошему, доброму», – выразила мнение горожанка.

ИСТОЧНИК KP.RU