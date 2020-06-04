ФАС обязала уфимскую фирму вернуть в бюджет 245 млн рублей

4 Июнь 2020 2020-06-04T15:07:26+03:00

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Башкирская прокуратура выявила факты незаконного отчуждения республиканской собственности. В деле оказались замешаны экс-глава минземимущества Евгений Гурьев и столичная фирма.

Правоохранители установили, что в 2018 году бывший высокопоставленный чиновник без торгов согласовал мену складского помещения, которое находилось в оперативном управлении Башкирского государственного театра оперы и балета, с производственной базой ООО «Уфа-Инвест». Коммерческая организация получила в собственность складской комплекс на улице Софьи Перовской.

«В последующем ООО «Уфа-Инвест» незаконно приобрело за 22 млн. рублей участок под зданиями, находящимися в аварийном состоянии, изменило вид разрешенного использования земли на многоквартирную застройку и продало его ООО «Фирма СУ-10» за 245 млн рублей», – сообщили в прокуратуре.

Надзорное ведомство провело проверку, по материалам которой УФАС признало, что Минземимущество и «Уфа-Инвест» нарушили федеральный закон о защите конкуренции. Фирму обязали вернуть в бюджет 245 млн рублей.

Что касается экс-министра, то он проходит по уголовному делу о превышении должностных полномочий. В настоящий момент оно находится в суде.

ИСТОЧНИК KP.RU