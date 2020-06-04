Космонавт МКС показал башкирские горы с орбиты Земли

4 Июнь 2020 2020-06-04T13:00:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Космонавт Иван Вагнер, находящийся сейчас на борту МКС, сфотографировал башкирские горы. Снимки он опубликовал в своем инстаграме. В объективе оказался Южный Урал, а точнее – горы Ямантау и Иремель.

на фото - Иремель

«На первом снимке — Ямантау – высшая точка Южного Урала, расположенная в Белорецком районе Республики Башкортостан (1656 метров). На втором — Иремель – вторая по величине вершина Южного Урала высотой 1582 м. На территории хребта Аваляк, откуда берут начало притоки реки Белая, и горы Иремель создан национальный парк «Иремель», – рассказал Вагнер своим подписчикам.

Иван – бортинженер. Он входит в состав команды корабля «Союз МС-16. Космонавты отправились на МКС совсем недавно, 9 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU