2020-06-04T12:27:49+03:00
Происшествия

В Башкирии трех девочек застали за опасным занятием на железной дороге

В дело пришлось вмешаться полицейским
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Девочек заметил работник вокзалаДевочек заметил работник вокзалаФото: Михаил ФРОЛОВ
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В башкирском городе Стрлитамаке трех девочек застали за опасным занятием на железной дороге. Одна из них спрыгнула с моста на грузовой поезд. Об этом сообщает окружное управление на транспорте МВД.

В дежурную часть линейной полиции на станции Стерлитамак обратился работник вокзала. Он рассказал правоохранителям, что трое несовершеннолетних без присмотра взрослых находятся на объекте повышенной опасности. Девочек задержали и доставили в отдел для разбирательства.

«Сотрудниками транспортной полиции установлено, что одна из девочек, находясь на железнодорожном мосту, перелезла через перила и спрыгнула на стоящий под ним грузовой поезд», – рассказали в ведомстве.

В полицию были приглашены родители юных экстремалок. Сотрудники провели с ними и их детьми разъяснительную работу, а затем составили протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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