«У неё все только начиналось»: студентка из Башкирии трагически погибла во время поездки домой

4 Июнь 2020 2020-06-04T12:06:12+03:00

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Студентка из Башкирии Рузалина Ш. разбилась в ДТП, когда возвращалась домой из Татарстана. Авария произошла ночью 30 мая на трассе М7 в Мензелинском районе. Девушка находилась за рулем «Лады Гранта».

Трагедия случилась из-за выбежавшего на дорогу кабана. Рузалина пыталась уйти от столкновения с диким животным, но не справилась с управлением. Машина опрокинулась в кювет. Девушка получила несовместимые с жизнью травмы.

Известно, что погибшая училась на магистратуре татарстанского вуза КНИТУ. Она увлекалась вождением и была администратором автомобильного сообщества.

«Ей было всего 23 года, у неё все только начиналось», – пишут участники клуба.

«Солнышко, когда я тебе писала «как доедешь – напиши», и ты сказала «хорошо», я даже не подозревала, что через 20 минут с тобой такое произойдет», – горюет подруга Рузалины.

В последний путь девушку проводили 2 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU