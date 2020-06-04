В новую инфекционку под Уфой госпитализировали первых пациентов с коронавирусом

4 Июнь 2020 2020-06-04T10:06:48+03:00

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В открывшийся 30 мая инфекционный центр в селе Зубово госпитализировали первых пациентов с коронавирусной инфекцией. В лечебницу были доставлены двое больных c COVID-19: пожилой и молодой мужчины. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. Об этом сообщил главврач Республиканской клинической инфекционной больницы Ильдус Заитов.

«У данных пациентов доказанная ковид-пневмония. Объем поражения легких у больных 25-35%. Ранее они находились в инфекционной больнице, где было начато их лечение. Сегодня после сдачи анализов мы определим дальнейшую тактику их лечения и начнем терапию. Сомнений в благополучном исходе лечения нет», – цитирует медика пресс-служба Минздрава Башкирии.

Напомним, новый одноэтажный госпиталь был построен в рекордные для республики сроки – 55 дней. Внутри комплекса – 100 боксированных палат: 82 для круглосуточного пребывания и 18 реанимаций. Помимо этого, в больнице есть отделения диагностики, дезинфекции, лаборатория, аптека и в отдельном здании общежитие для сотрудников. Центр рассчитан на 470 коек.

ИСТОЧНИК KP.RU