В Уфе в ста метрах от пешеходного перехода насмерть сбили мужчину

4 Июнь 2020 2020-06-04T09:00:06+03:00

Инцидент со смертельным исходом произошел рядом с остановкой «Бульвар славы»

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Сегодня утром, 4 июня, в башкирской столице произошел наезд на пешехода со смертельным исходом. Об этом сообщили в городской ГИБДД.

По предварительным данным, 27-летний уфимец на Hyundai Santa Fe, двигаясь со стороны Черниковки в центр, сбил пожилого мужчину. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

фото: ГИБДД РБ

Полицейские опросили очевидцев и выяснили, что пенсионер переходил проезжую часть в неположенном месте. Его сбили в ста метрах от подземного перехода.

Напомним, накануне в Башкирии произошло еще одно смертельное ДТП: пьяный водитель с тремя людьми в салоне вылетел с дороги. Один пассажир погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU