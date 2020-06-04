В Уфе в ста метрах от пешеходного перехода насмерть сбили мужчину
Сегодня утром, 4 июня, в башкирской столице произошел наезд на пешехода со смертельным исходом. Об этом сообщили в городской ГИБДД.
По предварительным данным, 27-летний уфимец на Hyundai Santa Fe, двигаясь со стороны Черниковки в центр, сбил пожилого мужчину. От полученных травм он скончался на месте происшествия.
фото: ГИБДД РБ
Полицейские опросили очевидцев и выяснили, что пенсионер переходил проезжую часть в неположенном месте. Его сбили в ста метрах от подземного перехода.
Напомним, накануне в Башкирии произошло еще одно смертельное ДТП: пьяный водитель с тремя людьми в салоне вылетел с дороги. Один пассажир погиб.
ИСТОЧНИК KP.RU