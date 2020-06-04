В Башкирии пьяный водитель вылетел с дороги и погубил пожилого пассажира

4 Июнь 2020 2020-06-04T08:09:44+03:00

Еще трех человек, включая автомобилиста, доставили в больницу

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В Башкирии пьяная езда привела к смерти человека. ДТП с летальным исходом произошло в Учалинском районе на 55 км трассы Белорецк-Учалы-Миасс.

По данным республиканской Госавтоинспекции, 50-летний местный житель за рулем Ford Mondeo не справился с управлением и вылетел с дороги в кювет, где машина перевернулась.

фото: ГИБДД РБ

В автомобиле находилось три пассажира. Один из них – 68-летний мужчина, от полученных травм скончался на месте. Еще три человека, включая водителя, пострадали и были доставлены в больницу на «скорой».

«Известно, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и условия возникновения ДТП», – пояснили в ГИБДД.

За минувшие сутки на дорогах Башкирии было зафиксировано 17 аварий, в которых два человека погибли и 21 – получил травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU