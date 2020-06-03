Адвокат обвиненного в изнасиловании уфимской дознавательницы: «Нет ни одного доказательства его вины»

3 Июнь 2020 2020-06-03T10:23:53+03:00

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Сегодня, 3 июня, Верховный суд Башкирии оправдал двоих из трех обвиняемых в изнасиловании уфимской дознавательницы. Напомним, о громком скандале в башкирской полиции стало известно в конце октября 2018 года. Тогда молодая сотрудница МВД по Башкирии обвинила высокопоставленных офицеров Эдуарда Матвеева, Салавата Галиева и Павла Яроичука в изнасиловании. Вскоре всех троих арестовали и уволили из правоохранительных органов.

В конце декабря 2019 года Кировский районный суд Уфы признал виновными всех троих фигурантов громкого дела и назначил наказание от шести до семи лет лишения свободы. Сегодня Салавата Галиева и Эдуарда Матвеева полностью оправдали.

Адвокат Салавата Галиева Аслям Халиков в беседе с «КП-Уфа» рассказал, почему Верховный суд Башкирии принял решение оправдать его подопечного.

- Мы постоянно говорили о доказательстве полной невиновности моего подзащитного. В итоге нет ни одного следа биоматериалов (принадлежащих Салавату Галиеву. – Ред), а также нет ни одного телесного повреждения, характерного именно для изнасилования. Другие повреждения были, но не характерные именно для изнасилования, - заявил адвокат.

По его словам, в Верховном суде республики приняли во внимание, что у Галиева на момент преступления подтвердилось алиби.

- Ну и наличие посторонних людей в качестве свидетелей тоже имело место быть. В совокупности нет ни одного доказательства его вины, что проанализировал Верховный суд республики, - рассказал «Комсомолке» Аслям Халиков.

По словам адвоката, вопрос о компенсации морального вреда за уголовное преследование, как и возможность восстановления экс-полковника на службе в полиции, они с Салаватом Галиевым пока не обсуждали.

ИСТОЧНИК KP.RU