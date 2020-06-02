В Башкирии ученики не устраивали массовые гуляния на последний звонок, но директоров школ все равно наказали

2 Июнь 2020 2020-06-02T18:34:02+03:00

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На днях во всех школах Башкирии прошли «Последние звонки». В этом году из-за коронавируса празднования перешли в онлайн-формат: школьники остались по домам, а учителя вели прямые трансляции из школьных дворов. Опасаясь, что ученики начнут собираться группами и устроят массовые гулянья в этот торжественный день, власти республики заранее наделили директоров учебных заведений обязанностью следить за вчерашними школьниками. А глава Башкирии незадолго до праздничной даты пригрозил директорам школ увольнением, если подростки таки нарушат запреты.

Последний звонок для старшеклассников Башкирии прозвенел 29 мая. И прошел он в режиме онлайн – никаких вечеринок зафиксировано не было. Однако недавно жительница города Салават в комментариях к посту главы Башкирии в соцсетях заявила, что директоров все равно наказали.

- Теперь в Салавате директоров таскают в гороно за фото выпускников в соцсетях. Дома! С родителями! Что плохого в том, что родители поздравили ребенка с выпуском и фотографировались с ним? Это не общественное место, не масштабное мероприятие, это три человека в квартире. Вы же знаете, что исполнители на местах все понимают буквально и выполняют, оторвавшись от реальности. Контролируете, пожалуйста, как именно выполняются ваши директивы, - возмутилась женщина.

Жительнице Салавата на обращение ответил представитель администрации главы республики. Он попросил заявительницу назвать номер школы. Чем кончилась эта история пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU