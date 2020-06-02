2020-06-02T18:55:11+03:00
Происшествия

Житель Башкирии упал с высоты и погиб на глазах у очевидцев

Мужчина работал по найму на стройке у частника
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Медики констатировали смерть мужчиныМедики констатировали смерть мужчины
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Под Нефтекамском на глазах у очевидцев на стройке погиб 34-летний мужчина. Несчастный случай произошел днем 30 мая в селе Энергетик.

По данным собственного источника «КП-Уфа», местный житель работал по найму на территории личного хозяйства своего знакомого. Мужчина занимался строительством хозяйственного блога. В какой-то момент он не удержал равновесие и сорвался высоты. До земли было всего два метра, однако этого хватило, чтобы работник получил тяжелые повреждения.

Известно, что инцидент произошел при свидетелях. Они сразу же вызвали бригаду медиков, но было уже поздно – мужчина скончался на месте происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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