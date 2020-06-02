Житель Башкирии упал с высоты и погиб на глазах у очевидцев

2 Июнь 2020 2020-06-02T18:55:11+03:00

Мужчина работал по найму на стройке у частника

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Под Нефтекамском на глазах у очевидцев на стройке погиб 34-летний мужчина. Несчастный случай произошел днем 30 мая в селе Энергетик.

По данным собственного источника «КП-Уфа», местный житель работал по найму на территории личного хозяйства своего знакомого. Мужчина занимался строительством хозяйственного блога. В какой-то момент он не удержал равновесие и сорвался высоты. До земли было всего два метра, однако этого хватило, чтобы работник получил тяжелые повреждения.

Известно, что инцидент произошел при свидетелях. Они сразу же вызвали бригаду медиков, но было уже поздно – мужчина скончался на месте происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU