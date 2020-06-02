2020-06-02T12:09:46+03:00
Происшествия

В Башкирии двое грабителей под угрозой расправы ограбили пенсионерку в секс-шопе

Преступление произошло в городе Белорецке
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Полицейские быстро вычислили одного из преступниковПолицейские быстро вычислили одного из преступников
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В одном из секс-шопов башкирского города Белорецка пенсионерка стала жертвой грабителей-рецидивистов. Курьезную историю рассказал собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.

Все случилось вечером 30 мая. Двое неизвестных мужчин зашли в интим-магазин и стали угрожать ножом 68-летней предпринимательнице. Они требовали у нее отдать деньги и ценные вещи. Грабители забрали у пожилой женщины шесть тысяч рублей, сотовый телефон, золотые сережки и банковскую карту. После преступления злоумышленники скрылись.

Пенсионерка вызвала полицейских и описала грабителей. Правоохранители сняли с места происшествия отпечатки пальцев и начали искать разбойников. Одного из них удалось задержать. Им оказался 30-летний местный житель. После поимки полицейские провели у него дома обыск и изъяли награбленное. Теперь мужчина проходит обвиняемым по уголовному делу за разбой. Ранее его уже неоднократно судили по схожим статьям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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