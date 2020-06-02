2020-06-02T10:49:21+03:00
Общество

В Башкирии за сутки подтвердилось 72 случая коронавируса

Общее число зараженных достигло 3409 человек
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В Башкирии за сутки 72 человека заразились коронавирусомВ Башкирии за сутки 72 человека заразились коронавирусом
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В Башкирии за минувшие сутки подтвердилось 72 случая заражения коронавирусной инфекцией. За все время в республике по состоянию на утро 2 июня ковид подхватили 3409 человек. Данные представил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Число летальных исходов от инфекции в регионе остался на прежнем уровне – 18 случаев. Сколько именно было выписано из больниц по выздоровлению, пока неизвестно. Эту информацию сегодня днем должен представить республиканский Минздрав. На данный момент от коронавируса в Башкирии вылечилось 1138 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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