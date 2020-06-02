В Башкирии за сутки подтвердилось 72 случая коронавируса
В Башкирии за минувшие сутки подтвердилось 72 случая заражения коронавирусной инфекцией. За все время в республике по состоянию на утро 2 июня ковид подхватили 3409 человек. Данные представил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.
Число летальных исходов от инфекции в регионе остался на прежнем уровне – 18 случаев. Сколько именно было выписано из больниц по выздоровлению, пока неизвестно. Эту информацию сегодня днем должен представить республиканский Минздрав. На данный момент от коронавируса в Башкирии вылечилось 1138 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU
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