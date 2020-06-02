2020-06-02T09:25:20+03:00
Общество

В православном приходе в Башкирии обнаружен коронавирус

Об этом сообщает Роспотребнадзор
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В Башкирии в православного приходе Михайло-Архангельского храма в селе Ишпарсово Стерлитамакского района обнаружена коронавирусная инфекция. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор. По данным ведомства, пробы двоих прихожан показали положительный результат на ковид.

О том, что храм мог стать местом заражения коронавирусом, стало известно в конце мая. 25 числа в Роспотребнадзор обратилась городская больница №2 города Стерлитамака, которая сообщила, что о регистрации случаев внебольничной пневмонии у шести человек, которые постоянно проживают в храме. После этого надзорное ведомство начало эпидемиологическое расследование, а главный санитарный врач Стерлитамака вынес постановление о введении карантина в православном приходе.

«Ситуация находится под контролем. Эпидемиологическое расследование продолжается», – добавили в Роспотребнадзоре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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