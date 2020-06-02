2020-06-02T08:26:25+03:00
Происшествия

В Башкирии легковушка протаранила авто на обочине и сбила двух пешеходов

ДТП произошло в Мелеузовском районе
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ГИБДД РБфото: ГИБДД РБ
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В Мелеузовском районе Башкирии зафиксировано ДТП с двумя пострадавшими. Об этом сообщает республиканская Госавтоинспекция.

Дорожный инцидент произошел накануне в первом часу ночи на 177 км трассы Уфа-Оренбург. 23-летний парень на вазовской «девятке» не справился с управлением и протаранил припаркованную на обочине «Приору» и стоявших возле нее двух человек. Пешеходы с различными травмами были доставлены в больницу. Полицейские начали разбирательство.

фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

За минувшие сутки на дорогах Башкирии зарегистрировано семь аварий, в которых пострадали восемь человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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