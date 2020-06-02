В Башкирии легковушка протаранила авто на обочине и сбила двух пешеходов
В Мелеузовском районе Башкирии зафиксировано ДТП с двумя пострадавшими. Об этом сообщает республиканская Госавтоинспекция.
Дорожный инцидент произошел накануне в первом часу ночи на 177 км трассы Уфа-Оренбург. 23-летний парень на вазовской «девятке» не справился с управлением и протаранил припаркованную на обочине «Приору» и стоявших возле нее двух человек. Пешеходы с различными травмами были доставлены в больницу. Полицейские начали разбирательство.
фото: ГИБДД РБ
За минувшие сутки на дорогах Башкирии зарегистрировано семь аварий, в которых пострадали восемь человек.
ИСТОЧНИК KP.RU