С 1 июля в Башкирии вырастет плата за коммунальные услуги
Ожидается плановое изменение тарифов
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В Башкирии с 1 июля повысится плата за коммунальные услуги. Об этом сообщил Госкомитет республики по тарифам.
Со ссылкой на распоряжение правительства России в ведомстве рассказали, что средний индекс изменения платы за услуги ЖКХ установлен на уровне 3,6%. Возможно предельно допустимое отклонение от этого показателя – на уровне 2%. Это значит, что совокупная плата за весь набор услуг не превысит 5,6%.
В Госкомитете напомнили, что в первом полугодии 2020 года тарифы на «коммуналку» оставались на прошлогоднем уровне.
ИСТОЧНИК KP.RU