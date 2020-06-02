2020-06-02T07:57:41+03:00
Общество

С 1 июля в Башкирии вырастет плата за коммунальные услуги

Ожидается плановое изменение тарифов
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В Башкирии с 1 июля повысится плата за коммунальные услуги. Об этом сообщил Госкомитет республики по тарифам.

Со ссылкой на распоряжение правительства России в ведомстве рассказали, что средний индекс изменения платы за услуги ЖКХ установлен на уровне 3,6%. Возможно предельно допустимое отклонение от этого показателя – на уровне 2%. Это значит, что совокупная плата за весь набор услуг не превысит 5,6%.

В Госкомитете напомнили, что в первом полугодии 2020 года тарифы на «коммуналку» оставались на прошлогоднем уровне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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