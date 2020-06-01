2020-06-01T22:02:55+03:00
Происшествия

В Уфе спустя 15 лет вычислили убийцу молодой женщины

Все это время злоумышленник скрывался в Узбекистане
Яна БАЗЕКИНА
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Несмотря на внушительный срок преступнику придется ответить по законуНесмотря на внушительный срок преступнику придется ответить по законуФото: Дмитрий ПОЛУХИН
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Следователям Калининского района Уфы удалось вычислить личность убийцы, жестоко расправившегося с молодой женщиной 15 лет назад.

Все произошло еще в октябре 2005 года: тогда в квартире одного из домов в Черниковке было обнаружено тело женщины. Несчастную жестоко избили и бросили умирать. Тогда следователям не удалось сразу установить личность убийцы, и дело долгие годы пылилось в архиве как нераскрытое. Только спустя долгие годы удалось выяснить всю картину происходящего: убитая и ее убийца были знакомы, и в тот роковой вечер распивали вместе алкоголь. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора, и мужчина с кулаками набросился на знакомую, а когда та потеряла сознание, просто ушел. Позже, узнав о ее смерти, он сначала скрывался, а потом и вовсе переехал на несколько лет в Узбекистан.

Только в 2020 году следователям удалось найти новые зацепки в деле и установить личность 48-летнего уфимца, который не стал отпираться и чистосердечно во всем признался.

- В настоящее время подозреваемый задержан, с ним проведены первоначальные следственные действия и предъявлено обвинение, судом, по ходатайству следователя, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, следователи продолжают устанавливать все обстоятельства совершенного преступления, - уточнили в пресс-службе республиканского следственного комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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