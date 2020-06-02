2020-06-01T18:43:27+03:00
Происшествия

В Уфе воришки влезли в киоск с шаурмой, украли 10 шоколадок и ведро сметаны

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража»
Яна БАЗЕКИНА
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Сейчас воришек разыскивает полицияСейчас воришек разыскивает полицияФото: Олег ЗОЛОТО
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Неприятным выдалось утро для владельца киоска с шаурмой в Кировском районе Уфы. Придя на работу, мужчина обнаружил пластиковую дверь в киоске выломанной вместе с замком: пропал терминал для оплаты. Также грабители не смогли удержаться и прихватили с собой 10 шоколадных батончиков, пластиковое ведерко со сметаной, упаковку жвачки и пакетик с жареным луком.

Как рассказал собственный источник «КП-Уфа», возбуждено уголовное дело по статье «Кража с незаконным проникновением». С места преступления изъяты следы рук и обуви, часть сломанного замка и обрывок материи – возможно, со следами ДНК взломщиков. Самих любителей шоколадок и сметаны сейчас разыскивают сотрудники полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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