В Уфе воришки влезли в киоск с шаурмой, украли 10 шоколадок и ведро сметаны

2 Июнь 2020 2020-06-01T18:43:27+03:00

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Неприятным выдалось утро для владельца киоска с шаурмой в Кировском районе Уфы. Придя на работу, мужчина обнаружил пластиковую дверь в киоске выломанной вместе с замком: пропал терминал для оплаты. Также грабители не смогли удержаться и прихватили с собой 10 шоколадных батончиков, пластиковое ведерко со сметаной, упаковку жвачки и пакетик с жареным луком.

Как рассказал собственный источник «КП-Уфа», возбуждено уголовное дело по статье «Кража с незаконным проникновением». С места преступления изъяты следы рук и обуви, часть сломанного замка и обрывок материи – возможно, со следами ДНК взломщиков. Самих любителей шоколадок и сметаны сейчас разыскивают сотрудники полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU